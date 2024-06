Torino, Vanoli ad un passo dalla panchina granata: ecco quando potrebbe arrivare

Il club granata ha individuato nell’ex collaboratore tecnico di Antonio Conte il profilo ideale a cui affidare il testimone lasciato da Juric. L’agente di Vanoli, Andrea D’Amico, ha già raggiunto il suo assistito in Veneto per celebrare la promozione della squadra, prima di concretizzare - salvo inattesi colpi di scena - il trasferimento del classe 72' in Piemonte.