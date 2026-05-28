La strada verso la Sardegna sembrava spianata, ma salvo clamorosi colpi di scena, Ciro Polito non sarà il prossimo Direttore Sportivo del Cagliari. L'attuale dirigente del Catanzaro era uno dei profili più seguiti dai sardi, ma a quanto pare verranno fatte altre scelte. Lo riporta Luca Cilli nel suo profilo X, e adesso la ricerca del nuovo DS del Cagliari si sposterà su altri profili.

Trova conferme, invece, l'addio dell'attuale Direttore Sportivo, Guido Angelozzi, sotto la lente di ingrandimento di molti club di Serie B (Cremonese su tutte).

Quale sarà il futuro di Polito?

Tra Catanzaro e il sogno della Serie A, il futuro di Polito è tutt'altro che chiaro. Il DS sognerebbe un progetto in Serie A, e il lavoro svolto a Bari prima, e Catanzaro ora, fornirebbe argomenti validi per una potenziale candidatura. Al momento Polito rimane al Catanzaro, e dopo la finale play-off, in cui i calabresi hanno ancora una speranza di conquistare una storica Serie A, verranno sciolte le riserve circa il suo futuro nella dirigenza del Catanzaro. Il contratto di Polito scadeva tra un mese, ma con la salvezza aritmetica, raggiunta già nel mese di febbraio, è scattato il rinnovo automatico di un anno - opzione presente nel suo contratto già alla firma, nel giugno 2024.

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