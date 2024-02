Foggia-Crotone 2-1: doppietta Silvestro, beffa Baldini all’esordio

Beffa Baldini all’esordio sulla panchina del Crotone. A Foggia finisce due a uno per la formazione di Cudini in grado di realizzare due gol nel finale di partita. Al 64’ Crotone in vantaggio grazie alla rete di Zanellato. All’88 e al 91’ le due reti di Silvestro fissano il punteggio sul due a uno.