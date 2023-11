Messina-Juve Stabia, le probabili formazioni: torna Plescia con Ragusa. Ok Bellich

La preview e le probabili formazioni del match tra Messina e Juve Stabia, valido per la quindicesima giornata del girone C di Serie C.

⚽️

Il Messina cerca i tre punti nel match in programma questo pomeriggio contro la Juve Stabia. Alle ore 16:15, allo Stadio "San Filippo-Franco Scoglio", andrà in scena la sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di GiacomoModica torneranno, dunque, in campo dopo la settima sconfitta stagionale, rimediata in casa del Foggia nell'ultimo turno. Un ko che ha gettato nello sconforto l'ambiente siciliano, a tal punto da dover fare intervenire il Presidente Sciotto, il quale ha deciso di dare fiducia al proprio allenatore.

Nonostante Modica non sia un tecnico abituato ad accampare scuse, vanno realisticamente focalizzati limiti strutturali ed obiettivi di un organico che fatica ancora a tararsi adeguatamente sul piano di identità tattica, automatismi e qualità del gioco espresso. Per tagliare il traguardo salvezza serve una decisa inversione di rotta che generi un plus di solidità, concretezza ed incisività. La classifica langue pericolosamente e bisogna prioritariamente fare risultato. L'ACR è diciottesimo con soli 11 punti raccolti in 14 sfide giocate.

Dall'altra parte, arriva il peggiore avversario possibile: la capolista Juve Stabia! Otto successi, cinque pareggi e una sola sconfitta nel corso di quest'inizio di campionato per le Vespe. La squadra di Pagliuca è compagine assai difficile da mettere sotto sul piano del ritmo e dell'intensità, anche se viene da due pareggi consecutivi contro Foggia e Sorrento. Il primo posto frutto di 29 punti non è assolutamente casuale. Il Messina è avvisato.

LE PROBABILI FORMAZIONI — MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Polito, Manetta, Pacciardi, Ortisi; Firenze, Franco, Giunta; Emmausso, Plescia, Ragusa. A disp.: De Matteis, Di Bella, Lia, Tropea, Salvo, Ferrara, Darini, Scafetta, Frisenna, Luciani, Zunno, Cavallo, Santoro, Zammit. All. Modica.

JUVE STABIA (4-3-2-1): Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, D’Amore; Buglio, Leone, Erradi; Romeo, Bentivegna; Piscopo. A disp.: Esposito, Signorini, Folino, La Rosa, Picardi, Vimercati, Gerbo, Guarracino, Marranzino, Maselli, Meli, Aprea, Rovaglia. All. Pagliuca.

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia (Iacovacci-Cravotta).

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.