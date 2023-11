Serie B, da Bari-Venezia a Parma-Modena e Pisa-Brescia: le probabili formazioni

Ieri l’anticipo valido per la 14a giornata del campionato di Serie B, tra Sampdoria e Spezia, è terminato 2-1 in favore della squadra di Andrea Pirlo, brava a mettere ko nel derby la compagine presa in mano da Luca D’Angelo durante la sosta. Nel turno di oggi, si giocheranno ben sette partite. Da big match importanti in chiave promozione come Parma-Modena e Bari-Venezia. Occhio anche alle sfide salvezza come quelle di Reggio Emilia tra Reggiana e Ascoli o Pisa-Brescia. Mentre la Feralpisalò dovrà andare sul campo del temibile Como e cercare di cominciare a fare punti importanti con continuità in chiave mantenimento della categoria. Chiudiamo con Cremonese-Lecco, due squadre molto in forma nell’ultimo periodo e Cittadella-SudTirol.