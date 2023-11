Cittadella-Sudtirol, Bisoli: “Obiettivo salvezza. Sono fiducioso, manca cattiveria”

Torna la Serie B dopo la pausa per le nazionali. Subito match importante per il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli che sfiderà il Cittadella di Gorini . Alla vigilia della sfida il tecnico ex Cesena ha rilasciato dichiarazioni:

“In questa settimana abbiamo avuto qualche problemino: Kofler, Siega, Rover e Vinetot non saranno disponibili. Come arriva la squadra a questa partita? Siamo consapevoli del nostro percorso, ho visto un gruppo concentrato. Arriviamo da due sconfitte ma siamo tranquilli, sono fiducioso.

Giorgini? Scalerà da centrale. Ghirindelli? Partirà dall’inizio così come Merkaj. Udogwu? Ha svolto solo due allenamenti, non è al meglio. Il Cittadella è un punto di riferimento, hanno un direttore eccezionale come Marchetti, con alle spalle una società molto solida. Brescia? Dobbiamo pensare di partita in partita, siamo concentrati solo sul match di domani. Il nostro obiettivo? La salvezza.