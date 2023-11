Serie B, da SudTirol-Pisa e Cosenza-Reggiana ad Ascoli-Como: le probabili formazioni

La preview e le probabili formazioni dei match delle 14.00 validi per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, edizione 2023/2024.

Ieri sera si è archiviato l'anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie B tra Venezia e Catanzaro, che ha visto trionfare i ragazzi di Vanoli per 2-1. Oggi il turno cadetto prosegue con i match delle 14.00: SudTirol-Pisa, Feralpisalò-Bari, Cosenza-Reggiana e Ascoli-Como.

FERALPISALO'-BARI Per il Bari è un test importante, l'ultimo prima della sosta per le nazionali. La squadra di Pasquale Marino è in un buon momento di forma, dopo aver vinto le ultime due gare di campionato, contro Brescia e Ascoli. L'obiettivo è consolidarsi in zona playoff, e dimostrare che la scelta dell'ex Spezia in panchina si sta rivelando la migliore possibile. La Feralpisalò è una squadra ostica, che ha carattere e grinta. Attualmente occupa l'ultima posizione in classifica e ha vinto solo una delle ultime sei gare. I ragazzi del neo tecnico Zaffaroni non vorranno certo arrendersi facilmente, e cercheranno di dare del filo da torcere ai galletti. Il Bari scenderà in campo con il modulo 3-4-1-2, con Di Cesare che torna in difesa al posto di Zuzek. Sibilli sarà la variabile pronta a dare supporto alle punte Nasti e Diaw. Dorval e Ricci conferme sugli esterni. La Feralpisalò dovrebbe schierarsi a specchio, con Compagnon e La Mantia in attacco.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti; Martella, Zennaro, Fiordilino, Balestrero, Felici; Compagnon, La Mantia.

BARI (3-5-2): Brenno; Pucino, Vicari, Di Cesare; Dorval, Koutsoupias, Acampora, Sibilli, Ricci; Nasti, Diaw. All.: Marino.

SUDTIROL-PISA La partita tra Sudtirol e Pisa è un match sulla carta molto equilibrato, con due squadre che stanno attraversando un periodo di forma altalenante. La squadra di Bisoli, dopo le due vittorie di fila, ha subito un passo indietro perdendo sul campo del Parma. Il Pisa, invece, dopo le due sconfitte consecutive, ha ritrovato il pareggio contro il Como. Il Sudtirol ha il vantaggio di giocare in casa, dove ha dalla sua parte il pubblico. Inoltre, la squadra di Bisoli è molto solida in difesa, avendo subito solo 13 gol in 11 partite. Il club toscano, invece, ha un attacco molto pericoloso, con giocatori come Valoti, Moreo e Tramoni. Inoltre, la squadra di Aquilani è molto propositiva e amante della gestione del gioco.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Davì; Ciervo, Broh, Tait, Casiraghi; Rover, Odogwu. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Esteves, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Veloso, Marin; L. Tramoni, Valoti, Mlakar; Moreo. Allenatore: Alberto Aquilani.

COSENZA-REGGIANA Il Cosenza è reduce da due pareggi consecutivi, contro Spezia in trasferta e Feralpisalò in casa. La squadra di Caserta ha bisogno di ritrovare la vittoria, soprattutto in casa, dove manca dal 7 ottobre. Per la partita contro la Reggiana, il mister ex Benevento dovrà fare a meno di Viviani e Cimino, ancora fermi ai box. Sulla sinistra, tornerà titolare capitan D'Orazio. A centrocampo, c'è Zuccon che scalpita per una maglia da titolare. In settimana, il tecnico lo ha provato in coppia con Praszelik, ma è ancora incerto se lo schiererà dall'inizio. In attacco, la situazione è più incerta. Forte è titolare inamovibile, ma per le altre due maglie ci sono diversi ballottaggi. Canotto è in vantaggio su Marras, che si è allenato con il gruppo solo da giovedì. Mazzocchi, invece, potrebbe vincere il ballottaggio con Tutino. La Reggiana è una squadra in forma, che ha vinto le ultime tre partite. I granata sono dodicesimi in classifica, ad una sola lunghezza dal Cosenza decimo. La partita si preannuncia quindi molto equilibrata, con entrambe le squadre che hanno voglia di vincere.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio; Praszelik, Calò; Canotto, Mazzocchi, Florenzi; Forte. Allenatore: Caserta

REGGIANA (4-3-3): Bardi; Pieragnolo, Marcandalli, Rozzio, Szyminski; Bianco, Kabashi, Portanova; Girma, Antiste, Gondo. Allenatore: Nesta

ASCOLI-COMO L'Ascoli, reduce da due sconfitte consecutive, è chiamato a una vittoria per allontanarsi dalla zona playout. I bianconeri, fermi a quota 12, hanno solo due lunghezze di vantaggio sulla sedicesima, la Sampdoria. La squadra di mister Viali, che ha tanti dubbi di formazione, dovrà fare i conti con un Como che, a quota 18, è in zona playoff e punta a disputare un campionato di spessore. I lariani, allenati da Moreno Longo, hanno vinto le ultime due partite e sono reduci da un pareggio a Pisa. Il Como è una squadra solida e compatta, che gioca un buon calcio e ha in Cutrone una delle sue armi migliori. La partita, in programma sabato 11 novembre alle 14.00 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, si preannuncia equilibrata e ricca di emozioni.

ASCOLI (4-4-2): Barosi; Adjapong, Bellusci, Quaranta, Falasco; Caligara, Di Tacchio, Falzerano; Rodriguez, Mendes, Nestorovski.

Allenatore: Viali.

COMO (3-4-1-2): Semper; Curto, Barba, Odenthal; Cassandro, Bellemo, Konè, Ioannou; Verdi; Cutrone, Gabrielloni. All. Longo

