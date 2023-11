Cosenza-Reggiana, Caserta: “La squadra sta bene. Serie B campionato imprevedibile”

Domani alle ore 14:00 andrà in scena la sfida tra Cosenza e Reggiana . Alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa Fabio Caserta. Queste le sue parole da Tifocosenza.it :

SQUADRA DAL PUNTO DI VISTA MENTALE - "Sono tranquillo, la squadra sta bene. Le pressioni stanno nelle vittorie come nei pareggi e nelle sconfitte. La squadra credo stia facendo bene, esclusa la partita di sabato, cosa che può capitare a tutti nell’arco di una stagione. Non mi sembra che le altre facciano sempre partite spettacolari. Il campionato di B è imprevedibile, ci sono insidie a ogni partita. E la cosa bella del calcio è che puoi subito riscattare un risultato o una prestazione negativa. Il pareggio di domenica è importante perché potevamo anche perdere. Ognuno di noi vorrebbe sempre ottenere il massimo, ma questo non significa perdere certezze. Ripeto, la squadra sta facendo bene. Dobbiamo continuare a lavorare, analizzando le cose fatte non bene. Il gruppo ha bisogno di serenità, tranquillità, ci concentriamo solo sul campo".

DUE PAREGGI E UNA SCONFITTA NELLE ULTIME TRE - "Bisogna sempre valutare la squadra che hai di fronte, a prescindere dal torneo che sta facendo. Se guardo il risultato del match con la Sampdoria, ovviamente non sono contento. Con lo Spezia però abbiamo fatto una buona partita. Secondo me la squadra non ha fatto bene l’ultima partita. Io non mi fermo solo sul risultato, ma sulla prestazione. So che questa squadra ha dimostrato di essere altro, non dobbiamo ripetere gli stessi errori del match con la Feralpi"