Sampdoria-Cosenza, Pirlo: “Vittoria una liberazione. C’è stata la giusta convinzione”

Quando vinci duelli individuali questo ti porta a vincere le partite. C'era la giusta convinzione. In queste due settimane c'erano le sensazioni buone. Oggi giocavamo con due centrali del 2003 e un portiere del 2002. Squadra giovane non abituata a giocare con questa pressione. C'è da fare i complimenti.

Stankovic sta crescendo bene, a parte le prime due partite dove ha fatto qualche errore, che ci sta quando un ragazzo così giovane gioca in questi palcoscenici. Deve crescere in personalità per comandare il reparto. Su questo stiamo lavorando e sta crescendo.

Avevamo bisogno tutti di un risultato positivo. Il gruppo è sano e lavora sempre bene. C'è poco da rimproverargli in settimana. Lavorano duro e le partite le devono interpretare come l'allenamento. Vincere in casa lo volevamo tutti da tempo per liberarci e aumentare l'autostima. Non abbiamo fatto ancora niente e da domani penseremo alla prossima".