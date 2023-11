Corini: “Cosenza e Lecco? Commesso errori, contro la Samp vogliamo fare grande gara”

Dopo il deludente pari casalingo contro il Lecco, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare la Sampdoria in occasione della dodicesima giornata della Serie B 2023/24 . Un match, in programma sabato 4 novembre (ore 16.15) tra le mura dello stadio Ferraris, presentato questo pomeriggio in conferenza stampa dal tecnico rosanero Eugenio Corini.

"Dichiarazioni Lucioni in mixed zone post Lecco? Non ho mai avuto dubbi sul fatto che la squadra in campo faccia ciò che chiedo. Abbiamo cambiato dieci giocatori quest'anno, abbiamo avuto qualche infortunio. Stiamo lavorando, poi se vogliamo estremizzare è una cosa diversa. Tutti insieme siamo andati a ringraziare il pubblico dopo la sconfitta, pronti a ricevere quello che la tifoseria ha ritenuto corretto come i fischi. Cosenza è stata una partita dove nei dati non c'è stata partita e con il Lecco la stessa cosa. Se guardiamo i numeri è impossibile aver perso le partite con Cosenza e Lecco. Le condizioni le abbiamo create, poi ci abbiamo messo del nostro da un punto di vista degli errori. È come quando prendi un pugno nello stomaco, adesso dobbiamo riprendere fiato. La squadra ha energia e voglia, bisogna avere spirito autocritico per capire come migliorarci. Non si finisce mai di imparare, anche quando vinci si possono migliorare alcune cose. La squadra è pronta per andare a Genova a fare una grande prestazione".