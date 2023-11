Ascoli-Como, Viali: “Test complicato, loro veramente forti. Servirà concentrazione”

“Domani sarà un test complicato e molto importante perché in B ogni partita può cambiare gli orizzonti. Il Como è una squadra veramente forte, con un budget fra i più alti della categoria e con lo stesso allenatore da due anni. Dobbiamo essere consapevoli che la classifica conta, abbiamo portato a casa troppo poco per quanto mostrato in campo. Nelle ultime prestazioni siamo mancati nel particolare, nel centimetro che poi condiziona il risultato. La mia squadra ha sempre giocato a testa alta contro tutti, domani servirà la concentrazione perfetta per restare dentro la gara tutto il tempo e dovremo essere lucidi nei momenti importanti. Botteghin è tornato in gruppo da 2-3 allenamenti, il suo è un discorso di condizione perché non gioca da cinque settimane; con Bellusci abbiamo escluso un problema grave a livello muscolare e quindi abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Bogdan invece sta lavorando ancora con lo staff medico.