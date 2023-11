Corini: “Qualcuno gode se il Palermo perde, non va bene. Ho l’appoggio della società”

Parola ad Eugenio Corini. Il tecnico rosanero ha tenuto una conferenza stampa in vista della sfida del suo Palermo contro la Ternana , in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Libero Liberati". I siciliani sono chiamati a rialzarsi dopo il ko casalingo contro il Cittadella per poter tornare ad insediare la zona promozione diretta. Di seguito le dichiarazioni del mister:

"Purtroppo a volte ci si rifugia nelle frasi fatte. Ho piena consapevolezza delle responsabilità che ho come allenatore e delle ambizioni che ha questa tifoseria. Cerco di differenziare le critiche che stimolano della gente che vuole il bene del Palermo e chi fa critiche strumentali che non vuole bene al Palermo. Riconosco questo, vedo dove c'è passione e amore. Una parte sembra che goda che il Palermo possa perdere, questa cosa non va bene. I social sono diventati lo sfogo di qualsiasi frustrazione. Io dico a tutti ma voi quando avete una difficoltà come l'affrontate? Tuo figlio ha un problema, gliene parli e lo affronti o urli al professore? Io so chi sono e so quello che voglio fare. Ho l'appoggio della società. Il tifoso ama e noi abbiamo responsabilità rispetto a loro. Oggi ho la fiducia della società e dei giocatori. Queste sono basi di partenza per far sì che io possa affrontare il mio problema. Mi aspetto una risposta forte dai giocatori, le parole prendono significato se si risponde con una grande partita. Dobbiamo fare una partita solida e vincerla. Questo è un campionato sporco. Vi invito a guardare le altre partite, andate a conoscere contro chi giochiamo. Cercate di aprirvi per avere una visione più ampia che a volte è parziale".