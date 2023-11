Il Palermo a caccia dei tre punti e di risposte nel match in programma domenica pomeriggio contro la Ternana. Alle ore 16:15, allo Stadio "Libero Liberati", andrà in scena la sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo la sconfitta rimediata prima della sosta contro il Cittadella, con tre ko nelle ultime cinque partite. Numeri che proiettano momentaneamente Matteo Brunori e compagni al terzo posto in classifica a quota ventitré punti, con diciotto reti all'attivo e dieci gol subiti.

Contro la compagine allenata da Roberto Breda, reduce dal pareggio per 2-2 ottenuto sul campo dello Spezia all'esordio in panchina, Eugenio Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, Pietro Ceccaroni e Aljosa Vasic, oltre a Federico Di Francesco che - salvo sorprese - dovrebbe tornare tra i convocati contro il Catanzaro. Restano da valutare, invece, le condizioni di Roberto Insigne. L'ex Frosinone è alle prese con un problema alla schiena accusato nel corso dell'ultimo allenamento. La seduta in programma oggi e la consueta rifinitura pre-partita saranno decisive in questo senso.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio del tecnico originario di Bagnolo Mella, che dovrebbe puntare ancora una volta su un elastico 4-3-3, che può diventare all'occorrenza una sorta di 4-2-3-1.

Davanti a Pigliacelli, Lucioni e Marconi comporranno il tandem di centrali difensivi; Mateju e uno tra Aurelio e Lund agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. Uno tra Gomes e Stulac, nelle vesti di playmaker, guiderà un centrocampo completato da Coulibaly e due intermedi tra Henderson e Segre. Dubbi in avanti, con quattro calciatori per due maglie. In caso di forfait da parte di Insigne, Valente e Di Mariano larghi potrebbero formare il tridente con Brunori terminale offensivo. O, in alternativa, chi potrebbe avere una nuova chance dal primo minuto è Mancuso.

Ecco le probabili formazioni del match Ternana-Palermo:

Serie B 26/novembre ore 16:15 TERNANA PALERMO 3-4-1-2 Modulo 4-3-3 Roberto Breda Allenatore Eugenio Corini

In campo Antony Iannarilli 1 Salim Diakitè 23 Marco Capuano 19 Lorenzo Lucchesi 44 Tiago Casasola 15 Gregorio Luperini 71 Niklas Pyyhtia 66 Niccolò Corrado 91 Cesar Falletti 10 Andrea Favilli 17 Antonio Raimondo 9 Mirko Pigliacelli 22 Ales Mateju 37 Fabio Lucioni 5 Ivan Marconi 15 Kristoffer Lund 3 Mamadou Coulibaly 80 Claudio Gomes 4 Liam Henderson 53 Nicola Valente 30 Matteo Brunori 9 Francesco Di Mariano 10