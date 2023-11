Pisa-Brescia, Maran: “Atteggiamento mi ha colpito. Servirà compattezza, abbiamo fame”

"Non lo considero un debutto-bis, ma un debutto a tutti gli effetti. È un’altra vita, un’altra partenza: esordisco nuovamente in una società che conosco bene. E questo non può che essere un vantaggio. Stare a casa fa sicuramente male, ma ho approfittato per riflettere e per ricaricarmi. Destino vuole che io affronti proprio il Pisa, ma per me questo ha un valore relativo: preferisco concentrarmi esclusivamente sulla mia squadra.Il Brescia è una squadra da rinfrancare, che ha bisogno di energie. Ma l’atteggiamento dei miei giocatori mi ha colpito: abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, e questo mi fa ben sperare. Cosa servirà? Compattezza e un po’ di sfrontatezza. Non dobbiamo cercare di mimetizzare i nostri difetti, ma piuttosto di esaltare le nostre qualità. Io e il Brescia abbiamo la stessa fame e la stessa voglia di svoltare. Dovremo farlo per noi, ma anche per chi ama e per chi investe in questo club”.