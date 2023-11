Corini: “Ceccaroni Vasic e Di Francesco? Tutto sui rientri. Di Mariano ha bisogno…”

"Spesso la Ternana ha perso partite dove ha fatto buone prestazioni anche con Lucarelli. Hanno punte importanti come Favilli e Raimondo. Hanno giocatori di qualità come Falletti e anche loro sono in un momento in cui devono fare risultato. È la partita giusta per fare vedere chi vogliamo essere. La Ternana lo scorso anno faceva parte di un percorso che sapete bene come è iniziato. La Serie B è uno dei campionati più difficili a livello mondiale per il grande equilibrio che c'è. Da Terni a Terni? Abbiamo voglia di reagire a questo momento difficile".