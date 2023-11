Ternana-Palermo, quote dei bookmakers: Corini favorito su Breda. Il segno X…

Equilibrio e leggeri favori del pronostico per il Palermo da parte dei bookmakers in vista della sfida del "Liberati".

E' tempo di tornare in campo. Archiviata la sosta per gli impegni delle Nazionali, preceduta dalla sconfitta rimediata al "Renzo Barbera" contro il Cittadella, la squadra di Eugenio Corini va a caccia del riscatto e di risposte. Domenica 26 novembre, alle ore 16:15, allo Stadio "Libero Liberati", i rosanero sfideranno la Ternana in occasione della gara valevole per la quattordicesima giornata di Serie BKT 2023-2024.