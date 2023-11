Reggiana-Ascoli, Castori: “Dobbiamo fare risultato. Loro forti, affetto tifosi unico”

Fabrizio Castori, tecnico dell'Ascoli, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida contro la Reggiana

⚽️

Torna la Serie B dopo la pausa per le nazionali. Subito match importante per l'Ascoli di Fabrizio Castori che sfiderà la Reggiana di Nesta. Alla vigilia della sfida il tecnico ex Perugia ha rilasciato dichiarazioni:

“Si è lavorato bene, a prescindere dalle situazioni contingenti dei tre nazionali, che si sono aggregati negli ultimi giorni, e di qualche acciaccato. C’è entusiasmo, c’è lo spirito giusto, oltre che fiducia e convinzione di poter fare bene. L’Ascoli Calcio deve fare risultato, c’è voglia di tirarsi fuori da questa situazione di classifica; in questi giorni ho visto grande impegno da parte di tutti e massima disponibilità. Sono pochi due allenamenti per fare una valutazione precisa dei tre nazionali perché non hanno seguito il lavoro tattico degli ultimi 15 giorni e hanno svolto solo due allenamenti”.

REGGIANA - “L’ho vista 3-4 volte, è una squadra forte, con un organico di alto livello, ha tanta qualità, ho avuto Gondo, che sta facendo molto bene, Pettinari, Fiamozzi e poi ce ne sono altri altrettanto di valore. Per noi sarà un test probante, ma dovremo essere concentrati su quello che dobbiamo fare noi, dobbiamo crearci un’identità di gioco precisa e una forte personalità”.

TIFOSI NUMEROSI - “Dobbiamo essere noi bravi ad accattivarci le simpatie della gente, non avevo dubbi sull’affetto dei nostri tifosi, è una responsabilità maggiore per noi, vogliamo gratificare la gente che fa sacrifici per venirci a vedere”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.