Bari, Sibilli: “Gol più bello? All’Ascoli, mi ha ricordato quello fatto al Palermo”

“Dopo il pareggio con la Feralpisalò ci sarà tanto da riflettere perché era una gara che dovevamo vincere. Alla fine ce l’abbiamo fatta almeno a portare a casa un punto, ma ora dobbiamo lavorare sui tanti errori commessi. Qui mi sono trovato bene fin dal primo giorno, si può dire che sia la piazza ideale. Mi sento bene fisicamente, i numeri sono dalla mia parte e sono felice di questo momento. Non mi voglio sbilanciare sulla doppia cifra perché ad inizio anno questo non rientrava negli obiettivi personali. In passato non mi è mai capitato, però se queste sono le premesse ci proverò. - conclude Sibilli – Il gol più bello? Secondo me è stato quello segnato all’Ascoli, perché in quell’occasione ho messo in mostra tutte le mie qualità. Ma anche quello fatto sabato scorso è stato un gran gol, ho calciato con il mancino che non è il mio piede. Mi ha ricordato molto quello segnato l’anno scorso contro il Palermo”.