Calciomercato ACR Messina, obiettivo riprendere l’ex Rosalfio dalla SPAL: i dettagli

Non solo under, anche qualche colpo over nel mercato di gennaio del Messina che punta a risollevarsi in classifica nel girone C di Serie C.

Il ritorno di MarcoRosafio al Messina sarebbe un colpo importante per l'obiettivo salvezza. L'attaccante italosvizzero, classe 1994, ha già indossato la maglia del Messina nella stagione 2017-2018, segnando 12 gol in 31 presenze nel campionato di Serie D. L'ex Reggiana è un giocatore molto duttile, può giocare sia come ala destra che come seconda punta o prima punta. È un giocatore veloce, bravo nell'uno contro uno e con un buon tiro. Nella stagione in corso, Rosafio sta trovando poco spazio alla Spal, dove ha collezionato solo 10 presenze in campionato, con un solo gol realizzato. Il Messina è alla ricerca di un attaccante che possa dare più qualità e gol alla squadra. Il classe 1994 sarebbe un'opzione molto interessante, soprattutto perché conosce già la piazza e la società. Il ritorno di Rosafio al Messina sarebbe un colpo a sorpresa, ma anche molto importante per le ambizioni della squadra di Modica, attualmente posizionata al diciassettesimo posto, a quota 19 punti. Al momento, però, non è ancora chiaro se la Spal sia disposta a cedere il giocatore in prestito. Se così fosse, il Messina potrebbe accelerare le trattative per riportare a casa un giocatore che ha lasciato un buon ricordo tra i tifosi biancoscudati. L'indiscrezione è della Gazzetta del Sud.