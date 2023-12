SPAL, il sogno si chiama Roberto Inglese: l’ex Napoli è fuori lista in B a Parma

La Spal è una delle squadre più in difficoltà in Serie C in questa stagione. La squadra ferrarese è attualmente al 17° posto in classifica, con soli 19 punti in 19 partite. Dopo una prima parte di stagione da dimenticare, la dirigenza del club targato Tacopina è intenzionata a intervenire sul mercato per rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione. Uno dei nomi in cima alla lista di desideri del direttore sportivo Giuseppe Fusco è quello di Roberto Inglese. L'attaccante del Parma è attualmente fuori rosa e non è stato inserito nella lista dei giocatori utilizzabili per la Serie B. L'ex Napoli ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e potrebbe essere disponibile per un trasferimento a titolo definitivo o in prestito.