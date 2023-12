Gazzetta: “Da Di Fra a Insigne, il Palermo rivede le stelle. Tornati i sorrisi da A”

Due nomi su tutti: Roberto Insigne e Federico Di Francesco, che insieme hanno siglato tre gol e tre assist. Se l'ex Frosinone è stato il "Man of the match" contro il Pisa con un gol e due passaggi vincenti per Brunori e Segre e con la Cremonese ha lanciato in rete Di Francesco, proprio l'ex Lecce ha trovato la continuità che gli era mancata, mettendo a segno due reti di fila contro il Como e gli uomini di Giovanni Stroppa. "Era normale che con due attaccanti esterni così il Palermo dovesse volare. A trarre beneficio dalla ritrovata verve dei due furetti è stato anche Brunori, altro plus tornato a incidere". Ma non solo. "Le stelle che sono tornate a brillare nel Palermo sono diverse, quella di Stulac per esempio sta assumendo i contorni di una stella cometa per come è indirizzata dalla divina provvidenza. [...] E Corini può soltanto ringraziarlo", scrive la Rosea.