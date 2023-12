Lupo: “Palermo? Cambi in panchina spesso affrettati, società è stata lungimirante”

Parola a Fabio Lupo, intervistato in esclusiva dalla redazione di "TuttoB". Fine talent scout e manager qualificato in numerosi club del panorama calcistico nazionale, Sampdoria, Torino e Venezia tra gli altri, il dirigente originario di Pescara si è espresso sul campionato cadetto a margine dell'ultimo turno di campionato del 2023.

“ Parma? Parlare di fuga è prematuro per la tempistica e il distacco in fatto di punti, ma oggettivamente la solidità e la qualità dell’organico del Parma inducono a pensare che il vantaggio possa essere mantenuto fino alla fine”.

Sul Cittadella: “Come sempre il Cittadella fa cose intelligenti e logiche. L’attuale quarto posto premia il sapiente lavoro del direttore Marchetti che non stupisce più. Certo, per la promozione diretta vedo squadre più strutturate e attrezzate, ma sognare non costa nulla, a patto di restare coi piedi per terra”.