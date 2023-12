Cittadella, Pavan avvisa il Palermo: “Proviamo a vincere tutte le partite, Gorini…”

"Abbiamo centrato un bel filotto di risultati utili consecutivi, portando a casa tanti punti che ci hanno permesso di chiudere il girone di andata in un’ottima posizione di classifica. In questa squadra si sta bene assieme, si lavora con profitto e tutti spingono il compagno a dare qualcosa in più negli allenamenti settimanali. La nostra mentalità ci porta a provare a vincere tutte le partite, quello che più mi ha colpito in queste otto gare è che anche quando siamo andati sotto o siamo stati raggiunti il Cittadella non ha mai mollato. Una squadra meno compatta, unita, rischiava di perdere equilibrio e non portare a casa il risultato come invece abbiamo fatto noi. Sono tutti segnali molto positivi per un gruppo. Se pensiamo a dove eravamo un anno fa, penultimi in classifica, dobbiamo essere contenti di quanto stiamo facendo. Adesso pensiamo a salvaguardare la categoria, al resto guarderemo dopo aver raggiunto l’obiettivo. Gorini? Riesce a coinvolgere tutti nel progetto, lo si vede anche nei cambi che hanno sempre restituito profitto"