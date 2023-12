Cittadella, Gorini: “A Palermo la svolta, Serie B dura. Tutti volevano mio esonero…”

Un avvio di torneo più che lusinghiero ed un bilancio numerico che va oltre le aspettative al termine del girone d'andata. Il Cittadella di Gorini si colloca di diritto in piena zona playoff e si conferma di qui brillante outsider del campionato cadetto. Alla ripresa, dopo la pausa invernale, la compagine veneta sfiderà proprio il Palermo di Corini al Tombolato, in un match chiave in ottica playoff in programma il tredici gennaio prossimo. La vittoria ottenuta in extremis al Barbera sui rosanero, grazie al gol in extremis di Pandolfi, ha acuito il frangente di crisi attraversato dalla formazione di Corini e accresciuto notevolmente l'autostima di Pittarello e compagni. Crocevia importante della stagione dei veneti come conferma il tecnico Gorini ai microfoni di TMW.