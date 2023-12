Serie B, Giudice Sportivo: un turno a Corini, salterà la sfida contro il Cittadella

A margine della diciannovesima giornata del campionato cadetto 2023/24, il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni attraverso i canali ufficiali della Lega B. Sono sei gli squalificati per un turno dopo il boxing day. Si tratta di Menez del Bari, Degli Innocenti del Lecco, Falletti della Ternana, Gonzalez della Sampdoria, Kouda dello Spezia e, infine, Pieragnolo della Reggiana. Stop per un turno anche per mister Corini del Palermo , che non sarà dunque in panchina in occasione della prossima sfida contro il Cittadella in programma il 13 gennaio 2024 al "Tombolato".

CALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARAMENEZ Jeremy (Bari): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare incampo e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARADEGLI INNOCENTI Duccio (Lecco): per comportamento scorretto nei confronti di unavversario; già diffidato (Quinta sanzione).FALLETTI DOS SANTO Cesar Alejandro (Ternana): per comportamento scorretto neiconfronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).GONZALEZ Facundo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di unavversario; già diffidato (Quinta sanzione).KOUDA Rachid (Spezia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato(Quinta sanzione).PIERAGNOLO Edoardo (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di unavversario; già diffidato (Quinta sanzione).