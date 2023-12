Palermo-Cremonese 3-2: gol show al Barbera! Rimonta rosa, magia Stulac al fotofinish

PRIMO TEMPO - Palermo che vuole chiudere al meglio anno solare e girone d'andata con un successo di prestigio contro la Cremonese di Stroppa che rilanci le ambizioni playoff della compagine rosanero. Cinque punti nelle ultime tre gare per la squadra di Corini, che avrebbero anche potuti essere nove senza i blackout nel recupero del Tardini e del Sinigaglia. Emergenza difesa per la formazione siciliana, che deve fare a meno sia di Lucioni sia di Marconi, squalificato per tre turni dopo la topica con annessa espulsione in riva al lago. Grigiorossi tra le compagini più attrezzate, per qualità e profondità di rosa, dell'intero campionato cadetto e reduci dal poker rifilato allo "Zini" al Modena. In virtù dei risultati del pomeriggio, una vittoria consentirebbe al Palermo di scavalcare Catanzaro e Cittadella e agganciare proprio la squadra di Stroppa al quarto posto in classifica. Solito 4-3-3 per il Palermo di Corini: Pigliacelli tra i pali, Graves e Lund esterni bassi, Nedelcearu ed il rientrante Ceccaroni centrali nel cuore della retroguardia. Gomes, Henderson e Segre in zona nevralgica, Di Francesco ed Insigne aculei del tridente che ha in Brunori il suo terminale offensivo di riferimento. Da Coda a Vazquez, da Quagliata a Collocolo, lobardi ricchi di profili di altissimo lignaggio per la categoria. Avvio di grande intensità, Cremonese manovriera, Palermo feroce e tonico in pressione sulla sfera, Vazuez regala subito un paio di orpelli balistici d'alta scuola. Grigiorossi subito avanti dopo otto minuti, Sernicola crossa teso e radente da sinistra, difesa in catalessi e Ghiglione brucia Lund battendo Pigliacelli. Doccia fredda a cui il Palermo prova subito a reagire con discreta lena, Di Francesco è frizzante e crea più di un grattacapo alla difesa grigiorossa, ripartenza in percussione con controllo orientato a saltare il diretto marcatore, destro dal limite murato in corner. Altra bella ripartenza poco dopo, uscita in fraseggio pregevole sulla trequarti difensiva, verticalizzazione di Henderson per Insigne e cross su cui Brunori viene anticipato di un soffio sul primo palo. Sugli sviluppi del corner seguente, Henderson trova l'inserimento aereo vincente di Nedelcearu che firma il pari. Match spettacolare ed altra chance lombarda: cross di Collocolo e stacco imperioso di Bianchetti, parata monstre di Pigliacelli in volo plastico sul secondo palo. Palermo che risponde d par suo, Gomes per Graves che verticalizza per l'attacco alla profondità di Insigne, sinistro dal limite e parata semplice per Jungdal. IIl Palermo si accende e spaventa la squadra di Stroppa con Di Francesco ed Henderson, azioni poi fermate per offiside e fallo di mano, la Cremonese rimette la testa avanti nel miglior momento dei rosa. Ghiglione crossa sul secondo palo, Castagnetti al volo dal limite la tiene bassa e batte in diagonale Pigliacelli. Rosa che sfiorano subito il pari: Insigne verticalizza per l'attacco alla profondità di Brunori, il nove rosa perde l'attimo per la battuta e si defila, cross smanacciato da Jungdal e sinistro di Insigne sull'esterno della rete. Cremonese pericolosissima, lancio lungo per Coda che sfugge a Ceccaroni e calcia al volo col destro, si oppone d'istinto Pigliacelli a mano aperta. Giallo per Graves che stende platealmente Vazquez al limite. Primo tempo intenso e spettacolare, con un ottimo calcio sciorinato su entrambi i fronti. All'intervallo, Cremonese avanti per due a uno.