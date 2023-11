Foggia-Messina, Cudini: “Bravi a vincerla, vittoria meritata. Bisogna migliorare”

“La vittoria porta sempre morale. Eravamo alla ricerca di questa vittoria, perché ultimamente in casa avevamo stentato. Però siamo stati bravi a portare a casa i 3 punti contro un buon Messina, che è venuto qui a giocarsela. Tounkara si è impegnato e può fare di più, dispiace che sia stato fischiato, ma arriverà il suo momento. Frigerio non aveva i 90 minuti, ma siamo contenti per il suo rientro. Da lui ci aspettiamo tanto. Il nostro modo di offendere ci porta a scoprirci e in alcune occasioni siamo stati fortunati, ma la vittoria è meritata. Sono contento per Peralta, per il suo atteggiamento quando andava a coprire anche in difesa. Stesso discorso per Di Noia, che sta facendo benissimo in tanti ruoli. Abbiamo giocatori che mi permettono di fare vari schemi, ma bisogna migliorare sotto l’aspetto dello sviluppo del gioco”.