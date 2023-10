Picerno-Messina, Modica: “Gara bella e combattuta. Rigore? Non è in discussione”

“Tatticamente e fisicamente stavamo bene in campo. Potevano costare care le due sbavature al termine di una gara bella e combattuta, giocata bene da entrambe le squadre. Considerati i tanti impegni e l’ottava gara in un mese è un Messina fantastico per tenuta. Il Picerno era stato raggiunto sul 2-2 a Benevento. Dovevamo accorciare prima sull’attaccante esterno ma a parte la grande parata di Fumagalli loro in precedenza erano stati insidiosi soltanto su punizione. Per me non è un punto guadagnato perché Plescia poteva segnare e quindi a guadagnare il punto è stato il Picerno più che noi. Rigore? Plescia ha subito cento falli in questa gara e gliene hanno fischiati soltanto tre. La maglia si allunga in area, il rigore per me non è in discussione. E se vogliamo dirla tutta il Picerno è andato in gol con Plescia a terra. Cambi? Manetta stava bene, non ha accusato alcun problema fisico. Abbiamo optato per alcune sostituzioni di natura tattica”.