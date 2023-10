Messina, contro il Brindisi opaco e deludente: Ganz lo mette ko, Modica si scusa

Commento e Focus sul match perso dall'ACR Messina sul proprio terreno di gioco, contro il Brindisi neopromosso dalla Serie D ed in crisi di risultati.

⚽️

A cura di Anthony Massaro

LA PREMESSA - GiacomoModica è un tecnico competente, qualificato e dalla importante personalità. Il fido uomo di Zeman ha sempre tenuto la schiena ben dritta e ha sempre messo l'onestà al primo posto, anche al cospetto di risultati o prestazioni insoddisfacenti, dove accampare alibi e scusanti diventa usi e costumi di molti, anche a livelli più alti. L'allenatore dell'ACR Messina ci ha tenuto a scusarsi con club e tifoseria in sede di conferenza stampa, assumendosi tutte le responsabilità per quanto offerto dalla sua squadra - al Franco Scoglio giovedì sera - nel match valido per la decima giornata del girone C di Serie C e vinto dal Brindisi per 0-1. Un segnale di serietà, rispetto nei confronti di chi paga il biglietto e lucida autocritica. Non poi così diffusa.

L'ANALISI - Il Messina è inciampato sull'ostacolo Brindisi ed ha sprecato inopinatamente una ghiotta chance per dare un decisivo slancio al suo inizio di campionato. La compagine di Modica ha mancato l'appuntamento con il quarto risultato utile consecutivo ed ha rimediato zero punti. I biancoscudati hanno anche goduto della superiorità numerica nel finale della sfida, ma non sono riusciti a pareggiare la contesa. Dulcis in fundo al 93' Plescia si è reso protagonista di un'entrata al quanto discutibile nell'area avversaria che gli è costata la seconda ammonizione della sfida e la conseguenziale assenza nel fondamentale match di Crotone, in programma domenica alle ore 14.00.

Fatta eccezione per l'ultimo scorcio di match, recupero compreso, in cui il Messina si è prodotto in un forcing caotico e spregiudicato, la prestazione di giovedì dei siciliani è oggettivamente stata assai modesta. Lunghi, supponenti, macchinosi ed imprecisi, gli uomini di Modica hanno approcciato forse con colpevole presunzione e letale supponenza una gara che avrebbe potuto far loro allungare la distanza dalla zona rossa della graduatoria. La conferma dell'undici iniziale varata dal tecnico di Mazara, a sei giorni dal buon pareggio di Picerno, non ha sortito gli effetti sperati. Anzi, è ben presto parsa un boomerang dopo l'insipida performance offerta dalla compagine peloritana nella prima frazione.

Albertazzi non ha effettuato una parata nel primo tempo ed il Brindisi è andato negli spogliatoi sì sullo 0-0 ma senza soffrire. Al 70' il Messina ha dilapidato (comunque provandoci) l'unica ghiotta occasione di prendersi la partita: un bravo Emmausso serve Plescia dalla destra, il quale ha ben usato il corpo per difendere palla, girarsi e lasciar partire un gran destro intercettato in modo attento dal portiere rivale. Nell’ultima parte dell’incontro i biancazzurri riescono a passare in vantaggio al 72′ grazie alla rete messa a segno da Ganz, su assist di Bunino.

KO E PROSPETTIVE - Il triplice fischio è un concentrato di delusione, rabbia e rammarico per il pubblico di fede giallorossa. Il Messina smarrisce altri tre preziosissimi punti per strada e segna il passo, perdendo quel terreno dalle dirette concorrenti parzialmente guadagnato dopo il blitz interno contro il Giugliano. Domenica si vola a Crotone senza bomber Plescia, alla banda di Modica servirà un'impresa.

