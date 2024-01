Casertana-Messina, Modica: “Giocato grande calcio. Ragazzi sono stati favolosi”

“Abbiamo giocato, secondo me, un grande calcio una grande partita. Sono contento di quello che hanno fatto i miei ragazzi contro una squadra forte come la Casertana che non perdeva dal 5 ottobre. Sono stati bravi a metterli in difficoltà subito, andarli a prendere, poi ci siamo anche divertiti a costruire, creando le premesse per fare qualche gol in più. I nostri avversari di oggi hanno fatto un capolavoro in questo campionato, noi siamo andati a fasi alterne, ma mi voglio godere la prestazione di oggi perché i ragazzi sono stati favolosi, fantastici, sbagliando poco, capitalizzando meno di quanto costruito. Andiamo avanti, ogni partita fa storia a sé, oggi siamo stati bravini, nella prossima non lo so, abbiamo regalato tanti punti nel nostro percorso, ma noi conosciamo la nostra dimensione. Dobbiamo portare avanti degli obblighi aziendali, valorizzando qualche ragazzo, facendo il minutaggio, lo sappiamo dalla prima di campionato e siamo, tutto sommato, in linea con i programmi. Abbiamo sbagliato tante cose in questa metà stagione, qualcuna l’abbiamo indovinata, non è tutto da buttare, pur se a volte c’è chi pensa sia così. Siamo un gruppo che si diverte lavorando insieme, proponendo gioco e oggi - sottolinea Modica -abbiamo fatto cose importanti. Quindi, mi va di spendere due parole per l’impegno, l’applicazione, la dedizione, la volontà di fare la partita a Caserta. Siamo arrivati con tre ragazzi presi dal nostro settore giovanile e sono contento per lo spirito con cui abbiamo affrontato questo impegno.”