Foggia-Catania, le probabili formazioni: Cudini sfida Lucarelli. Chance per Cianci

La preview e le probabili formazioni del match tra Foggia e Catania, valido per la ventiquattresima giornata del girone C di Lega Pro, in programma questa sera alle ore 20.45 allo stadio Pino Zaccheria.

⚽️

di Anthony Massaro

Si apre con un big match la ventitreesima giornata del girone C di Lega Pro. Infatti, questa sera è in programma - allo stadio Pino Zaccheria - una sfida tra due grandi della categoria. Si tratta di Foggia-Catania, che scenderanno sul rettangolo verde a partire dalle ore 20:45, nel disperato tentativo di ritrovare la vittoria.

I padroni di casa, a partire dal 23 gennaio, hanno ritrovato in panchina MirkoCudini, precedentemente esonerato dal patron Canonico a causa di una prima fetta stagionale deludente, sul piano prestazionale e numerico. Infatti, la società pugliese nella prima gestione dell'ex FidelisAndria, ha totalizzato solo ventuno punti in diciassette partite. L'interregno che ha visto prima MassimilianoOlivieri e poi TommasoColetti alla guida dei rossoneri, è durato appena cinque match disputati, che hanno fruttato quattro sconfitte ed una misera vittoria di misura al cospetto del fanalino di coda Monterosi. Qualcosa in sede di calciomercato è cambiata, per risvegliare una squadra che non può permettersi di lottare per non retrocedere. Hanno salutato gli eroi della scorsa stagione, culminata nella finale playoff di Serie C persa con il Lecco: Peralta, Frigerio, Dalmasso, Beretta, Garattoni e lo stesso Vacca. Da sommare agli addii in extremis, quasi sul gong di Subutan Idrissou e Mattia Fiorini. In copertina le entrate di profili come Millico, Santaniello, Perina e Tascone. Meno altisonanti, ma potenzialmente funzionali alla causa Ercolani e Tenkorang (che già Cudini ha allenato in carriera) oltre che Gagliano. Interessanti gli esterni KalifaManneh e MattiaRolando, da contare, infine il laterale Alessandro Silvestro ed il difensore Ercolani.

L'ultimo match, nel quale Cudini ha fatto il suo debutto 2.0, è stato perso 1-0, tra le mura della VirtusFrancavilla. Decisivo il gol numero otto in campionato di Gabriele Artistico. Un 4-3-3 ancora da perfezionare quello dei satanelli, desiderosi di ritrovare un successo che manca dallo scorso 23 dicembre. Davanti a Perina, Riccardi e Carillo dovrebbero comporre il tandem di centrali difensivi; Salines e Rizzo, secondo pronostici, agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. Tasconi, nelle vesti di playmaker, potrebbe guidare un centrocampo completato con ogni probabilità da Martini e Di Noia. In avanti, Millico (o Embalo) e Vezzoni larghi hanno buone chance di completare il tridente con Tonin terminale offensivo.

Il Foggia è attualmente al quindicesimo posto in classifica, a quota 25 punti. Ciò significa, misero +2 sulla zona playout, occupata da Monopoli e Turris in primis. Preoccupato ma allo stesso tempo desideroso di risalire la classifica, il tecnico MirkoCudini, in sede di conferenza stampa di presentazione della sfida al Catania, in programma oggi.

Catania, regina del mercato invernale e grande delusa di questa prima fetta di stagione. Dentro CristianoLucarelli, fuori LucaTabbiani dopo le prime tredici partite di campionato, nel quale sono arrivate ben cinque sconfitte. Accompagnate da altrettante vittorie e tre miseri pareggi. La società etnea ha programmato presente e futuro con l'ex Ternana, con l'ambizione di rientrare in corsa per i playoff e cercare di tornare in Serie B nel breve periodo. Ecco spiegato il grande mercato fatto, con 12 operazioni in entrata e 11 in uscita! Da Sturaro a Peralta e Monaco, passando per Cianci, Cicirelli e Costantino, fino a Welbeck, Furlan e Tello. Sono tanti i nomi altisonanti portati in Sicilia dal club targato Pelligra. Non sono da dimenticare anche Celli, Haveri e Kontek. Salutati in extremis o meno profili del calibro di Zanellato, Deli, Rocca, Maffei, Popovic e Bocic. Torna in D Sarao e lasciano anche Dubickas, Ladinetti, Livieri e De Luca.

La gestione Lucarelli, al momento, ha portato in dote una semifinale di Coppa da giocare con il Rimini (dentro casa al ritorno, dopo il ko dell'andata) ed un misero dodicesimo posto in classifica (-29 dalla Juve Stabia prima). Infatti, il mister di Livorno non è riuscito a dare quella sterzata necessaria alla stagione rossazzurra, vincendo solo quattro delle nove partite disputate nel girone C di Serie C, dopo l'esonero di Terni. I restanti match sono stati due pareggi e tre amari ko. Se vogliamo approfondire, nelle ultime cinque, il tecnico etneo ha coniato una difesa a tre per la sua squadra, che ha fruttato una bella altalena di risultati. Zero a quattro al Benevento al Vigorito, per poi cadere tre a zero a Crotone. Altro poker, dentro casa, al Brindisi e sconfitta in coppa per uno a zero. Infine, l'ultima delusione, quella al Massimino contro il Monopoli per uno a uno, nella quale si è sbloccato Emanuele Cicirelli.

Il tecnico del Catania FC, Cristiano Lucarelli, nella giornata di ieri ha presentato la sfida di oggi al Foggia. Nel frattempo, è da valutare la probabile formazione che scenderà in campo al cospetto dei satanelli di Cudini. Davanti ad Albertoni, Curado, Kontek e Castellini comporranno la linea difensiva. Bouah e Cicerelli agiranno da esterni alti; Wellbeck e Quaini tandem di interni in linea mediana e Peralta sulla trequarti. In avanti, Cianci dovrebbe trovare spazio dal primo minuto al fianco di Samuele Di Carmine, con Costantino e Chiricò pronti a subentrare a partita in corso.

LE PROBABILI FORMAZIONI — FOGGIA (4-3-3): Perina; Salines, Riccardi, Carillo, Rizzo; Martini, Tascone, Di Noia; Vezzoni, Tonin, Millico.

CATANIA (3-4-1-2): Albertoni; Curado, Kontek, Castellini; Bouah, Wellbeck, Quaini, Cicerelli; Peralta; Cianci, Di Carmine.

DOVE VEDERE IL MATCH Il match Foggia-Catania sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.