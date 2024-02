Floriano: “Mercato top, bravo Rinaudo. Parma la più forte, Cremonese e Palermo…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex numero 7 rosanero ai microfoni di Mediagol.it: "Con gli innesti di Ranocchia, Diakité a Chaka Traorè il Palermo è migliorato in qualità e personalità".

Tappe importantissime di una carriera ricca di soddisfazioni. RobertoFloriano ha indossato le maglie di Palermo e Bari, ritagliandosi un ruolo importante e vincendo campionati con due club caratterizzati da notevole blasone e grande tradizione calcistica. Plus di esperienza, classe e qualità tecnica, spirito di squadra ed integrità morale, dentro e fuori i confini del rettangolo verde. Il classe 1986 ha lasciato da circa un anno il club targato City Football Group, decidendo di rimettersi in gioco e vivere una nuova avventura con la maglia del Sangiuliano City, società lombarda che milita nel girone A di Lega Pro, dunque in forza al Desenzano in Serie D. Le formazioni guidate rispettivamente da Eugenio Corini e Pasquale Marino si affronteranno questa sera allo Stadio "Renzo Barbera", nell'anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie B, in un match dal sapore speciale per il jolly offensivo nato in Germania. Diversi i temi approfonditi dall'ex capitano del Palermo, tra il mercato appena concluso e le favorite per la promozione in Serie A, nel corso dell'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

MERCATO PALERMO - "Il Palermo ha già una grande rosa, con gli innesti di Ranocchia, Diakité a Chaka Traorè è andato a migliorare ancora di più qualità e personalità della squadra. Il direttore Rinaudo in questo, oltre che in generale, è stato molto bravo. Ma già dall'inizio della stagione, andando a prendere giocatori del calibro di Coulibaly e Di Francesco. Per me sono profili molto importanti, considerando anche l'età, giovani in evoluzione e con ampi margini di miglioramento. In questa sessione di calciomercato è stato fatto un ottimo lavoro, anche se sarà il campo a doverlo dimostrare. Gli acquisti, per come gioca il Palermo, sono quelli giusti".

SERIE B -"Per me il Parma anche l'anno scorso era la squadra più forte. Per i giovani, il livello della qualità e del fisico, avevano qualcosa in più delle altre concorrenti. Infatti, con una maturità div ersa, stanno facendo un campionato importante, stando davanti fin dall'inizio. La Cremonese ha preso Stroppa, con il quale io ho lavorato: ho pensato subito al fatto che sia un allenatore forte. Fa divertire i giocatori e sa dare la serenità giusta. Adesso, infatti, è lì. Il Palermo lo vedo tra le prime 3-4, l'unica che ho visto nettamente superiore è il Parma. Venezia, Como, Palermo e Cremonese sono a mio avviso le candidate a giocarsela. In Serie B sono tante le partite incognite, servono i famosi filotti di quattro/cinque vittorie consecutive per avvicinarsi e crederci al secondo/primo posto”.

