Gazzetta: “Brunori e Puscas, Palermo-Bari aspetta solo loro. La legge dell’ex…”

"Brunori, questa sera, trascinerà di nuovo la sua squadra contro il Bari nel tentativo di sferrare l’attacco alla zona promozione diretta e anche per tenere vivo il suo feeling con il gol". Fin qui, il capitano del Palermo ha segnato otto reti, di cui soltanto tre sono arrivate al "Renzo Barbera"."Corini lo vuole determinante sia in fase realizzativa che in quella di rifinitore per le ali del tridente, un compito che Brunori ha svolto egregiamente anche a discapito del suo score personale", prosegue il noto quotidiano.

Non una partita come le altre per George Puscas, che questa sera torna al "Barbera" da avversario dopo aver vestito la maglia rosanero nella stagione 2018/2019, con la quale ha siglato nove reti. L'attaccante "ha un motivo in più stasera per fare bene, visto che ritrova il Palermo" dopo poco meno di cinque anni. "In una serata che si preannuncia delicatissima per il Bari, più che per la squadra di Eugenio Corini. Nessuno può permettersi di sbagliare l’appuntamento, per non compromettere l’immediato futuro. E il discorso vale anche per il centravanti romeno", che "ora deve esaltare il 4-3-3 di Pasquale Marino. [...] Soprattutto ha bisogno di ritrovare sé stesso e il gol perduto in campionato dal lontano 6 marzo scorso". Il Bari lo ha voluto fortemente durante questa sessione invernale di calciomercato. "Se stasera lo aiutasse la legge dell’ex...", conclude la Rosea.