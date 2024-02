Floriano: “Soleri e Brunori? Vi dico tutto. Mi rivedo in Di Francesco, Di Mariano…”

L'intervista esclusiva concessa da Roberto Floriano alla redazione di Mediagol.it sull'attacco rosanero: da Brunori a Soleri fino a Di Mariano.

Un vero e proprio passaggio di consegne. RobertoFloriano ha lasciato Palermo ed il Palermo un anno fa dopo un triennio da assoluto protagonista, impreziosito da due promozioni, 92 presenze, ventidue gol e ben sette assist, diventando leader tecnico e carismatico della formazione rosanero. Il famigerato ruolo di esterno sinistro, ricoperto dal classe 1986 durante il suo trascorso professionale nel capoluogo siciliano, è da qualche mese di pertinenza di uno dei nuovi acquisti del club targato City Football Group, Federico Di Francesco, approdato questa estate alla corte di Eugenio Corini dal Lecce. L'ex Bari e Foggia, oggi in forza al Desenzano in Serie D, intervistato in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it, ha tracciato un ritratto del jolly offensivo classe 1994 e si è soffermato anche sulle prestazioni offerte dagli ex compagni di reparto Edoardo Soleri e Matteo Brunori.

DA DI FRANCESCO A SOLERI -"A me piace molto Di Francesco, mi rivedo in lui e abbiamo delle caratteristiche in comune. In generale tutti gli esterni del Palermo sono veramente forti, sicuramente daranno una grossa mano. Mi auguro facciano il meglio possibile. Conosco Di Mariano personalmente, so quanto ci tiene e che ragazzo è. Se riesce a stare bene fisicamente al 100% può fare la differenza. Soleri? Edoardo è un ragazzo eccezionale, una persona d'oro. So come lavora nel quotidiano. E' chiaro che, quando vincemmo i playoff di Serie C dove lui fece una cosa come 12 gol da subentrato, divenne una vera e propria mania. E' un ragazzo talmente professionista, talmente bravo ad incidere a gara in corso, che lo noti subito quanto fa la differenza. Spesso ci si concentra solo sui gol, ma la sua prestazione è di livello anche quando gioca dal primo minuto. Anche da titolare la sua partita la fa sempre. Giocando con il 4-3-3, con Matteo Brunori che è quel giocatore che risolve le partite, Edoardo parte un po' dietro. Se dovesse cambiare, può iniziare a fare gol anche dal primo minuto. Passerà in secondo piano il suo aggettivo di SuperSub".

SU BRUNORI - "Per come sono fatto io, vorrei sempre giocare con Brunori. Io credo che, quando si gioca in una grade piazza, i titoli dei giornali variano. Una volta capita ad uno, una volta all'altro. Se stai a pensare a quanti articoli vengono scritti per te, non hai un obiettivo comune, che è quello di vincere. Per me non è mai stato un problema giocare con lui, nonostante tutti i giornali parlassero prevalentemente di lui. Ma è normale, ci ha trascinato e ci ha fatto vincere. Anche l'anno dopo con 17 gol in Serie B. Ha dei colpi straordinari. Sicuramente ora gioca più lontano dall'area e segna meno. Ma quando gli capita l'occasione, Matteo è uno che vede bene la porta, non ha bisogno degli occhiali".

