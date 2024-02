Floriano: “Palermo unica, con i tifosi era magia. Bari arrabbiato, quel gol…”

L'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediago.it: "Il City Group ha un vero progetto, è la cosa più importante. Mi auguro che il Palermo vada in Serie A".

Dieci gol e tre assist nella stagione che ha sancito il ritorno in Serie B del Palermo FC. Roberto Floriano ha sposato la causa rosanero nel gennaio 2020, quando il nuovo club targato Mirri-Di Piazza aveva appena iniziato la sua scalata verso il ritorno nel calcio professionistico, ripartendo dal girone I della Serie D. Grande impatto, quid di esperienza e qualità per un profilo dotato di intelligenza calcistica e tecnica individuale degne di ben altra categoria, il classe 1986 è progressivamente divenuto leader tecnico e carismatico della compagine rosanero, senatore dello spogliatoio e riferimento per i compagni, tassello prezioso nel mosaico di ogni tecnico sedutosi sulla panchina del Barbera.

Con Silvio Baldini alla guida l'apice del suo gratificante percorso con la maglia del Palermo, un crescendo di prestazioni ed un peso specifico determinante, quattro reti decisive nei playoff promozione, nel cuore della cavalcata di Brunori e compagni verso la serie cadetta. Non più centrale nelle gerarchie tecniche di Eugenio Corini, Floriano accettò la corte serrata del Sangiuliano City nel corso della sessione invernale di calciomercato 2022/2023, rimettendosi in gioco in Lega Pro. L'ex capitano del Palermo, che oggi veste la maglia del Desenzano, ha ripercorso le tappe più significative della sua avventura nel capoluogo siciliano nel corso dell'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

IL BILANCIO -"Palermo è stato uno dei capitoli più belli della mia carriera. La cosa che mi fa piacere è che sono rimasto nel cuore della gente. I giocatori vanno via per vari motivi, ma la cosa bella è quando restI nel cuore di una piazza così calorosa come quella palermitana. Sono stati tre anni bellissimi. In Serie D facevo parte di una formazione fuori categoria ed era prevedibile vincere. L'anno con Silvio Baldini alla guida è cambiato proprio con l'arrivo del mister. Nessuno si aspettava quella cavalcata, per come stavano andando le cose. Siamo stati bravi, in primis il tecnico a tenere il gruppo compatto. Ci abbiamo messo del nostro, ci abbiamo creduto ed è stato un cammino meraviglioso. La gente se lo ricorda così, perché quando ottieni qualcosa di inaspettato riesci a creare quell'emozione, quell'atmosfera magica, soprattutto allo stadio. Si era creata una magia tra squadra e tifosi. Reti indelebili nei miei ricordi? Il gol che feci a Bari, di contro-balzo, è una di quelle giocate che ti ricordi. Anche se Mario Santana fece un gol ancora più bello. Lui è un altro giocatore che ti faceva innamorare. Soprattutto per come spostava la palla con la suola".

CITY GROUP - "Io credo che la mentalità del City Football Group è fondamentale per lavorare in un certo modo e creare qualcosa di solido. Non so bene come funziona il centro sportivo, ma quello che stanno creando va anche aldilà del risultato sportivo e dal campo. Loro creano le basi ed hanno un vero progetto. E' la cosa più importante. Quando andranno in Serie A, non lo faranno per rischiare di retrocedere l'anno dopo, ma per restarci per tanti anni. E chissà, magari per fantasticare, andare oltre la salvezza e raggiungere le cose più belle. Questa filosofia la condivido, ti danno il modo ed il tempo per lavorare. Ti aiutano nella crescita, cercando nelle difficoltà e come migliorarle. Mi auguro si possa andare quest'anno in A. Me lo auguro per tutti, dai giocatori alla dirigenza, fino a staff e tifosi. So quanto ci tengono. Sentirsi criticati non è facile, l'unica medicina è la vittoria".

PALERMO-BARI - “Palermo-Bari? E' una delle gare dove hai più da perdere. A Bari sono parecchio arrabbiati, non è un ambiente facile. Quando arrivi da queste situazioni il gruppo si fortifica. Per il Palermo è una sfida difficile da affrontare, il Bari è un po' in difficoltà. I rosanero devono essere bravi a concentrarsi su se stessi e cercare di portarla a casa. Sì, vedrò Palermo-Bari. Per chi tifo? Per chi vince...", ha proseguito l'ex numero 7 rosanero.

