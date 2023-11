Foggia-Latina, le probabili formazioni: Fella sfida Tonin. Embalo e Odjer in panchina

La preview e le probabili formazioni del match tra Foggia e Latina, valido per l'anticipo della quindicesima giornata del girone C di Serie C.

Scontri in ottica playoff e dove trovarne. Foggia-Latina, anticipo della quindicesima giornata del girone C di Lega Pro è una di quelle partite da non perdere, soprattutto se si vuole capire chi di queste squadre riuscirà a staccare un pass importante per la seconda fase della stagione. Chiaramente siamo solo a novembre, ma la disputa conta già molto.

Da una parte c'è la squadra del patron Canonico, sconfitta in finale playoff dal Lecco nella scorsa stagione e che quest'anno fatica a trovare la strada maestra. Il vuoto lasciato da Delio Rossi è stato importante, il sogno mancato di andare in Serie B logorante. Mirko Cudini è un mister che conosce la categoria e si sta impegnando parecchio per la causa, cercando di dare identità e carattere ad una squadra che ogni anno viene sempre di più indebolita. Al momento i rossoneri sono noni in classifica, con 21 punti totalizzati. Nelle ultime due uscite hanno pareggiato 0-0 con la capolista Juve Stabia e battuto 2-0 l'ACR Messina di Giacomo Modica (in caduta libera sul piano prettamente numerico).

L'avversario che arriva al Pino Zaccheria questa sera è uno dei più ostici dell'intero girone. La banda guidata da Daniele Di Donato è settima: 22 punti, 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Viene da una pesante batosta - tra le proprie mura - nelle quali è stata sconfitta per 0-3 dal Picerno. Occhio all'ex Palermo, Giuseppe Fella in attacco (autore di 2 gol).

LE PROBABILI FORMAZIONI — FOGGIA (4-3-1-2): Nobile; Garattoni, Riccardi, Carillo, Salines; Frigerio, Martini, Vezzoni; Peralta; Tonin, Tounkara. A disposizione: Cucchietti, De Simone, Papazov, Pazienza, Agnelli, Odjer, Rossi, Idrissou, Brancato, Embalo. Allenatore: Mirko Cudini

LATINA (3-5-2): Cardinali; Marino, De Santis, Cortinovis; Paganini, Di Livio, Del Sole, Riccardi, Crecco; Fella, Mastroianni. A disposizione: Vona, Bertini, Serbouti, Gallo, Di Renzo, Perseu, Cittadino, Polletta, Paganini, Jallow, Fabrizi. Allenatore: Daniele Di Donato

Arbitro: Luigi Catanoso di Reggio Calabria (Taverna-Sbardella; IV: Graziano)

