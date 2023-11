Alaves-Granada, probabili formazioni: Duarte titolare, le scelte di Paco López

Le probabili formazioni di Alaves-Granada, match valido per la quattordicesima giornata del massimo campionato spagnolo. Dove vedere il match in tv e la classifica di Liga aggiornata.

Quasi tutto pronto per Alaves-Granada . Il match - valido per l'anticipo della quattordicesima giornata di Liga - è in programma alle ore 21.00 all'Estadio Mendizorrotza.

L'Alaves occupa attualmente la quindicesima posizione in classifica. I ragazzi guidati da Luis García Plaza sono reduci dalla sconfitta contro il Barcellona per due a uno. Nel turno precedente Omorodion e compagni avevano battuto l'Almeria davanti al proprio pubblico, staccandosi rispetto al gruppo delle squadre invischiate nella zona rossa della classifica di Liga. Chi è, invece, pienamente all'interno della parte bassa della classifica è il Granada che ha fin qui raccolto sette punti in tredici giornate di campionato. La squadra di Paco López non vince una partita dal 26 agosto scorso quando le reti di Rubio, Zaragoza e Uzuni riuscirono a stendere il Maiorca. Tornare ai tre punti contro una diretta concorrente per la salvezza avrebbe un peso specifico estremamente significativo per Villar e compagni.