Palermo, dodici calciatori già mandati a rete. Meglio dei rosa solo il Barcellona

Non solo Serie B, il Palermo è la squadra che ha mandato in gol più giocatori in Italia. In Europa solo il Barcellona vanta più goleador.

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia sottolinea questo dato mettendolo a confronto non solo nel panorama nazionale ma anche in quello internazionale. Infatti, solo il Barcellona riesce a vantare uno score migliore, con ben quindici marcatori andati a segno in dodici partite. Rosanero avanti anche a formazioni come Roma e Frosinone dalla Serie A e come il Newcastle in Premier League, con tutte e tre le compagini che contano undici marcatori diversi.