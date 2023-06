Lecco-Foggia, entusiasmo a mille per la finale playoff: “Rigamonti-Ceppi” sold-out

Il Lecco a novanta minuti dalla storia. La compagine di Luciano Foschi è stata la rivelazione di questi playoff di Serie C, capace di prevalere su squadre favorite come Cesena e Pordenone. I nerazzurri sono approdati in finale contro il Foggia, vincendo allo "Zaccheria" per 1-2 grazie al capolavoro di Lepore nel finale. Adesso, nell'atto finale del mini torneo verso la Serie B, i lombardi avranno due risultati su tre rispetto ai satanelli.