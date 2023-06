Foggia-Lecco 1-2, Foschi vince la finale playoff d’andata. Rossi beffato sul finale

Un clima caldissimo a tinte rossonere ha fatto da cornice per la splendida serata del "Pino Zaccheria" che ha visto terminare il primo atto della finale playoff di Serie C tra Foggia e Lecco sul risultato di 1-1. Calcio d'inizio inusuale delle 21.30, per limitare quanto più possibile l'afa di giugno ai presenti.

A far esplodere di gioia il popolo foggiano ci ha pensato Leo al 7', gonfiando la rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Avvio sprint per la formazione allenata da Delio Rossi che ha tenuto il pallino del gioco cercando occasioni per il raddoppio ma al 30' è arrivato il pareggio degli ospiti. Da un corner battuto dalla sinistra da Lepore è andato a saltare sul primo palo Pinzauti con un guizzo vincente di testa. Proprio il fantasista trentaseienne ha calciato una punizione magistrale all'87' con un destro dai trenta metri che ha completato la rimonta per il suo Lecco ed ha ammutolito lo "Zaccheria". La compagine allenata da Foschi, mai doma, ha dato battaglia nella seconda frazione di gioco, meritandosi il gol del sorpasso. Vani i tentativi nel finale da parte del Foggia di rimettere in parità il risultato per rendere più agevole il match di ritorno.