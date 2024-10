LE PAGELLE DI ITALIA-BELGIO 2-2. Gli azzurri partono bene ma il rosso è determinante

L'Italia ha pareggiato 2-2 contro il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma, nella terza giornata della Nations League. Dominio azzurro nei primi 40' ma l'espulsione poco lucida di Pellegrini ha cambiato il corso della partita.

⚽️ Mediagol 11 ottobre 2024 (modifica il 12 ottobre 2024 | 09:35)

DIFESA — Gli azzurri hanno giocato un gran primo tempo per poi vedersi condizionati dall'espulsione. Gli azzurri con una vittoria avrebbero messo una serie ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale, invece è tutto da rifare. Si torna in campo Lunedi 14 Ottobre allo Stadio Friuli di Udine contro Israele.

DONNARUMMA 5,5

Non ha colpe sul primo gol ma è poco reattivo sul secondo, non è perfetto in fase di impostazione. Mai chiamato a dover fare parate realmente importanti.

DI LORENZO 5,5

Nel primo tempo si fa trovare pronto, nel secondo va in difficoltà. Con il cambio di fascia di Doku ha spesso bisogno del raddoppio del compagno. Si perde Faas nel gol del pari e in un altro paio di occasioni su palla inattiva.

BASTONI 5

Prestazione solida nel primo tempo, tiene a bada l'attacco del Belgio e sbaglia poco in impostazione, commette però un grave errore in uscita che ha messo in difficoltà Pellegrini sull'occasione del rosso. Fa un fallo evidente in area su Openda rischiando rigore ed espulsione ma gli è andata di lusso ed è stato graziato.

CALAFIORI 6

Partita attenta. Sempre propositivo, si fa trovare spesso a rincorrere i suoi marcatori anche sulla trequarti avversaria. Tanto carattere e mancino educatissimo.

CENTROCAMPO — CAMBIASO 7

Parte fortissimo facendosi trovare in area per segnare la rete del vantaggio. Genera l'occasione del secondo gol con un ottimo tiro al limite dell'area. Ottimo anche in fase difensiva. Nei minuti finali viene spostato a sinistra e anche lì concede poco.

FRATTESI 6,5

Lotta tanto ed è chiamato agli straordinari dopo l'espulsione di Pellegrini. Aiuta Retegui, lasciato solo in fase offensiva recuperando palloni importanti ma commettendo qualche errore di troppo nell'ultimo passaggio. Nel finale viene spostato sulla corsia di destra con il compito di raddoppiare su Doku e lo fa perfettamente. BELLANOVA (dal 90') S.V

RICCI 6

Prezioso ed elegante nel primo tempo, fa ordine in regia e gestisce al meglio lo spazio con tanta visione di gioco. La sua è anche una gara di sacrificio, annulla Tielemans nella marcatura a uomo. Nella ripresa il Belgio alza il livello di pressione e il centrocampista del toro perde un paio di palloni sanguinosi. FAGIOLI (dal 71') 6 fa un lavoro più fisico che tecnico viste le esigenze della gara.

TONALI 7

Non è un caso che dal suo rientro in campo il gioco della nazionale ha iniziato ad avere un altra marcia. L'ex Milan ha fatto una grandissima prestazione, non ha perso un duello in mezzo al campo e ha lottato su ogni pallone, recuperandone tantissimi. Fondamentale anche sull'azione che porta al gol dell'1-0. PISILLI (dall'80') 6 entra con entusiasmo e voglia di fare, prende anche un giallo per la tanta foga.

DI MARCO 7,5

Domina la corsia di sinistra con giocate illuminanti. Fa l'assist per il gol di Cambiaso, ma sopratutto fa un'apertura di gioco clamorosa che porterà al gol del raddoppio. Perfetto anche in fase difensiva. UDOGIE (dal 71') 6 mette a disposizione la sua fisicità in un momento di stanchezza per gli azzurri.

ATTACCO — PELLEGRINI 4.5

Nei primi 40' fa un'ottima gara facendosi trovare pericoloso tra le linee in zona offensiva. Rovina tutto commettendo un fallaccio da esplusione con i tacchetti esposti sul tendine d'Achille di Theate. Il passaggio di Bastoni non aiuta, ma al centrocampista romano è mancata lucidità in quell'occasione, poteva abbassare il piede e non andare a martello oppure lasciar correre direttamente.

RETEGUI 6.5

Sempre reattivo e dentro la partita. Si fa trovare pronto sul tap-in del 2-0. Fa un'ottima prestazione sotto tutti i punti di vista. Tanta corsa, pressing e sponde, non era facile sopratutto dopo l'espulsione di Pellegrini che lo ha isolato nel reparto offensivo. RASPADORI (dall'80') S.V