Cremonese, Corini: “A Palermo per consolidare categoria, qua invece obiettivo è chiaro”

Corini ha parlato dell'importanza del pubblico e della svolta che le squadre hanno subito dopo il pareggio in Cremonese-Palermo dello scorso anno: "Ho allenato parecchie squadre, ma ora sono concentrato su ciò che la Cremonese rappresenta per me in questo momento. Voglio farmi apprezzare per il lavoro che svolgo - prosegue il tecnico bresciano - e credo che il supporto del pubblico sia fondamentale. Il 2-2 contro il mio Palermo l'anno scorso è stato un momento decisivo, che ha dato slancio alla Cremonese e segnato una svolta negativa per noi. Ma in quell’occasione ricordo il grande sostegno e il calore del pubblico".