ESCLUSIVA – Agente Diakitè: “Vi spiego stato del rinnovo”

“La trattativa è nata la scorsa estate - ha spiegato Ferrari - c’era stato un interessamento e un’offerta, ma la Ternana aveva rifiutato perché non voleva liberarsi di uno dei giocatori più rappresentativi della squadra. A gennaio abbiamo forzato la situazione, il giocatore voleva assolutamente venire a Palermo . L’offerta era cambiata, diventando molto più importante, e la Ternana ha accettato”, ha raccontato il procuratore, come evidenziato da Mediagol .

Una foto scattata nella sede del Palermo aveva alimentato voci su un possibile rinnovo per Diakitè, ma Ferrari ha smentito: “Assolutamente no - ha chiarito - era una visita di cortesia al Palermo perché venivo a vedere la partita e c’era questa bellissima convention. Sono passato in sede solo per salutare i dirigenti e capire come stava andando la situazione”.