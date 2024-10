LE PAGELLE DI PALERMO-SALERNITANA 0-1. Prosegue l’incubo Barbera per questo Palermo spento e senza idee

Il Palermo perde ancora una volta al Barbera giocando quasi con rassegnazione una partita che avrebbe dovuto e potuto vincere senza troppe difficoltà. Si torna in campo sabato 19 ottobre per la trasferta di Modena .

Ha più di qualche responsabilità sul cross di Tello che finisce in porta, poi nel resto della partita non deve fare gli straordinari.

Arrugginito sia da un punto di vista fisico che tattico, sbaglia spesso posizione in fase di non possesso e non è incisivo in attacco.