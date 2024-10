Cremonese, Stroppa sempre più in bilico: In pole un ex rosa per la panchina

Sembra sempre più probabile l'addio di Stroppa sulla panchina dei lombardi. La società sta ragionando su un possibile esonero verso il tecnico ex Monza dopo la brutta sconfitta di Brescia e il pareggio poco convincente in casa contro il Bari . Saranno ore decisive per la scelta finale.

IN POLE CORINI

Il nome più caldo per la sostituzione del tecnico lombardo, secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio, è quello di Eugenio Corini, ex allenatore e capitano del Palermo, svincolato dopo l'esonero dai rosanero avvenuto lo scorso aprile. Il tecnico ex Brescia è il nome preferito dalla dirigenza grigiorossa. Ore calde per la decisione finale, ma Stroppa sembra sempre più in bilico.