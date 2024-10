Palermo, l’ass. Anello: “30 milioni per avere un Barbera da Champions”

L'assessore Anello ha parlato alla Palermo Football Conference in merito alla situazione dello stadio Renzo Barbera: “Il capitolo dello stadio è delicato. Stiamo portando avanti una vera e propria rivoluzione - spiega l’assessore palermitano - Abbiamo manifestato l'interesse di allungare la concessione che dovrebbe scadere nel 2026. La disponibilità da parte della società c'è, c'è la volontà di voler programmare una riqualificazione complessiva, e per farlo ci vogliono non meno di 30 milioni di euro - continua Anello - Non è una cosa semplice ma sia l'amministrazione comunale sia il City Group lo vuole portare avanti. Per motivi di opportunità la società del Palermo ha già fatto alcuni lavori. L'idea è di fare - conclude l'assessore - una concessione lunga, così che la società possa fare tutti i lavori del caso, per avere uno stadio tra i migliori d'Italia, che possa ospitare sia la nazionale che le coppe europee”.