Palermo, Audero è da nazionale. Thohir: “Vogliamo Emil per andare al mondiale”

Brillante contro il Cosenza, ora Audero è pronto a farsi valere anche a livello internazionale: la convocazione in nazionale è sempre più vicina

Nonostante Audero sia cresciuto in Italia e abbia vestito le maglie delle selezioni giovanili azzurre, il portiere è nato a Mataram, in Indonesia, e possiede origini indonesiane grazie al padre. Questo potrebbe aprire le porte a una sua chiamata con la Nazionale del paese del sud-est asiatico, che sta cercando di rinforzarsi in vista delle qualificazioni al Mondiale 2026.