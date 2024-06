Romania, ecco i 26 convocati per Euro 2024: c’è anche Nedelcearu

Il difensore del Palermo si appresta a partire alla volta della Germania, dove andranno in scena gli Europei.

Il commissario tecnico della Romania, Edward Iordanescu, ha ufficializzato la lista dei ventisei convocati per UEFA EURO 2024. Tra questi anche il difensore del Palermo, Ionut Nedelcearu, pronto a partire alla volta della Germania, dove andranno in scena gli Europei. La Romania è stata inserita nel Gruppo E insieme a Belgio, Slovacchia e Ucraina. L'esordio è in programma il prossimo 27 giugno, alle ore 15:00, proprio contro l'Ucraina.