Diakité vuole il Mondiale: vittoria cruciale in nazionale per il terzino del Palermo

Il Mali di Salim Diakité ha finalmente dato un forte segnale, battute per 3-0 le Isole Comore.

Passando all’Africa, oggi è sceso in campo il Mali di Saim Diakitè, titolare nella sfida contro le sorprendenti Isole Comore. La squadra allenata dall’italiano Stefano Cusin, infatti, era stata finora la vera rivelazione del girone, tanto da presentarsi alla partita in testa, davanti a due big come Ghana e Mali.