Convocazione in nazionale per Lund

Kristoffer Lund, terzino del Palermo, è stato convocato in Nazionale per i prossimi impegni con gli USA.

Il nuovo tecnico degli USA, Maurizio Pochettino, ha deciso di convocare 25 giocatori per le prossime amichevoli contro il Panama del 12 ottobre e contro il Messico del 15 ottobre. La prima gara verrà disputata in casa in Texas, mentre il secondo match verrà giocato in trasferta in Messico, a Guadalajara. Fra i calciatori convocati dal tecnico della Nazionale americana è presente anche Kristoffer Lund del Palermo che nell'ultima partita di campionato contro il Sudtirol ha disputato tutti e 90' i minuti. Questa la lista completa dei convocati: